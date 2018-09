Un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova | 43 morti | 258 famiglie sfollate | 21

Un mese dal crollo del ponte Morandi - la programmazione di Sky : Ad un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova, in cui hanno perso la vita 43 persone e che ha lasciato una profonda ferita nel cuore della città, Sky proporrà contenuti speciali e approfondimenti dedicati alla città di Genova, ricordando il suo dramma ma anche i suoi tanti talenti sportivi e artistici. Grande attenzione all’attualità, con Sky TG24 che approfondirà i differenti aspetti della tragedia con una programmazione dedicata durante ...

Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese dal crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare : L'accordo non c'è ancora. E se sarà raggiunto, potrebbe essere al ribasso. Le tante bozze che circolano del decreto legge su Genova vengono modificate di ora in ora, di minuto in minuto. A Consiglio dei ministri in corso, iniziato con ritardo, nessuno tra i ministri ha la certezza che il provvedimento, che dovrebbe dare il via alla ricostruzione del ponte Morandi e mettere nero su bianco gli aiuti alla popolazione, sarà ...

Crollo Genova - l'attesa degli sfollati a un mese dalla tragedia : Genova, askanews, - "La situazione è ancora in divenire. Molti hanno già individuato una sistemazione alternativa e si sono ricollocati autonomamente, alcuni hanno opzionato case del Comune e molti ...

NoiPa - accredito stipendio : dal prossimo mese necessario cambiare l'IBAN della Postepay : Poste Italiane ha comunicato i cambiamenti previsti a partire dal 1 ottobre 2018 a tutti coloro che possiedono una Postepay Evolution. Dal prossimo mese sara', infatti, necessario cambiare l'IBAN della carta. La Postepay rimarra' la stessa e dunque in sostanza i possessori si ritroveranno con due diversi codici IBAN. Il cambio dell'International Bank Account Number, è dovuto al fatto che Poste Italiane Spa trasferisce il ramo d'azienda ...

Tennis - Rafael Nadal fuori un mese per lesione al tendine rotuleo destro - salterà la semifinale di Coppa Davis : Piccola lesione del tendine rotuleo destro: questo è il guaio fisico che ha costretto l’iberico Rafael Nadal a ritirarsi dopo il secondo set della prima semifinale agli US Open 2018, che lo vedeva opposto all’argentino Juan Martin Del Potro. A riferirlo è il popolarissimo giornalista argentino Guillermo Salatino. Lo stesso Salatino afferma che il numero uno del mondo dovrà restare fuori dalle competizioni per un mese: in ...

Brasile - sangue a un mese dal voto : il candidato di destra è grave : sangue sulla campagna per le presidenziali in Brasile: il candidato di estrema destra, Jair Bolsonaro, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Casa de Juiz de Fora, dopo che durante un comizio è stato accoltellato all'addome da un uomo che alla polizia ha detto di aver agito "su ordine di Dio". L'attentato ha imposto uno stop alla campagna elettorale a mese da un voto che si prefigura come il più imprevedibile nella storia del Paese ...

Italia-Portogallo di nuovo contro - le due Nazionali Under 19 si sfidano a poco più di un mese dalla finale europea : Le due Nazionali Under 19 si ritrovano una di fronte all’altra, gli azzurri hanno la possibilità di prendersi la rivincita Il 19 luglio a Seinajoki, cittadina finlandese di circa 60mila abitanti, le Nazionali Under 19 di Italia e Portogallo diedero vita ad una delle più avvincenti finali della storia del Campionato Europeo. Gli Azzurrini riuscirono a rimontare lo svantaggio di due gol nel finale dei tempi regolamentari grazie ad una ...

Mamma 25enne si risveglia dal coma dopo un mese : l’abbraccio col figlioletto è commovente : Rachel Elliott, 25 anni, è stata in coma per diverse settimane al Beaumont Hospital di Dublino, dopo essere stata vittima lo scorso mese di un incidente gravissimo nel quale sono morte due ragazze di appena 20 anni. La foto caricata su Facebook dalla sorella è diventata virale.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - giorno in ospedale al San Raffaele : nuovi controlli al cuore dopo la visita di un mese fa : Silvio Berlusconi in ospedale. Come riporta il Corriere della Sera , il leader di Forza Italia ha trascorso un giorno e una notte al San Raffaele di Milano per un controllo programmato al cuore e ...

Paola Caruso incinta e abbandonata dal suo compagno al quarto mese : “Dio mi ha donato il regalo più grande” : Paola Caruso incinta al quarto mese, abbandonata dal suo compagno. In un lungo sfogo la showgirl, ex isolana de L’isola dei Famosi e Bonas di Avanti un altro si racconta in una intervista al settimanale Chi. Paola Caruso incinta: il compagno l’abbandona, lei si sfoga sui social La Bionda svampita, dalla risata particolare e impossibile sta per diventare mamma. incinta al quarto mese di gravidanza, tuttavia non sta vivendo tutte le gioie che ...

RUNA MOCCIA - 17ENNE SCOMPARSA DA UN mese/ Asti - al padre confidò : "sono scappata dal fidanzato egiziano" : RUNA MOCCIA, 17ENNE SCOMPARSA da Asti: la minorenne era ospite in una comunità della provincia. Sarebbe sparito nel nulla anche il fidanzato egiziano maggiorenne.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:09:00 GMT)

Vincenzo Nibali sogna in grande : vincere la Vuelta è possibile? A un mese dall’operazione - i piani dello Squalo e le strategie : Vincenzo Nibali vorrebbe lottare per vincere la Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Questo sembra essere il sogno recondito dello Squalo a un mese dalla frattura della decima vertebra toracica, occorsa in seguito alla drammatica caduta sull’Alpe d’Huez al Tour de France. L’incidente con il tifoso, però, sembra ormai essere solo un lontano ricordo e negli ultimi giorni sembra avere fatto capolino un grande ...

Dal 21 agosto l’aggiornamento del mese su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Vodafone : Arriva anche per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus brandizzati Vodafone l'aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto, all'interno dei pacchetti G960FXXU2BRGA e G965FXXU2BRGA, contraddistinti da un peso specifico di 410MB (proprio per questo ne consigliamo, scusate la banalità, il download sotto rete Wi-Fi). Il rilascio è partito via OTA (Over-The-Air): potreste ricevere la relativa notifica nell'arco delle prossime ore (controllate anche ...