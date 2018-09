Un hater minaccia i figli di Bonucci | la risposta del calciatore attira la solidarietà di

huffingtonpost

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il suo passaggio, dalla Juve al Milan e ritorno, è stato uno dei casi più eclatanti del calciomercato. Leonardodella vecchia signora e della nazionale italiana, ha la corazza dura, resistente agli insulti sui social e agli attacchi deglis. Ma questa volta non è riuscito a resistere. Quando esulta Leo mima con la mano una centrifuga davanti alla bocca, come a voler suggerire di sciacquarla prima di parlare di lui. Ed è proprio questo il senso dellaalla frase arrivata sul profilo Instagram del atleta. "Te devono morì tutti e due i" scrive l'. Il, sullo stesso social, ha difeso come poteva i suoi bambini."Forse un giorno vivremo in un mondo migliore" dice il. Il più piccolo dei suoi, Matteo, nell'estate del 2016 era stato colpito da una patologia acuta, un male che ci ha ...