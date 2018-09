Un braccio armato di nome FS

huffingtonpost

(Di giovedì 13 settembre 2018) Autobus, aerei, ponti, autostrade. Quale sarà il ruolo della Cassa depositi e prestiti con il nuovo esecutivo è ancora poco chiaro ma assume, invece, un ruolo sempre più predominante nei pochi sprazzi di politica industriale gialloverde fin qui prodotti Ferrovie dello Stato. È stata in effetti una delle prime aziende pubbliche a ricevere, anche in tempi piuttosto celeri, il marchio del Governo del Cambiamento con la cacciata dell'amministratore delegato di nomina renziana Renato Mazzoncini e l'arrivo al vertice di Gianfranco Battisti: uomo che conosce bene le Ferrovie, già ad di Fs Sistemi Urbani e al vertice della Divisione Passeggeri di Trenitalia quando venne avviata l'Alta Velocità, è stato scelto dal Movimento 5 Stelle per riportare le ferrovie italiane a misura di pendolare, con investimenti puntati principalmente sul trasporto ...