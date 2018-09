Un bidone è per sempre | José Mari | croce dei milanisti

calcioweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018) Aveva fatto innamorare la dirigenza della Roma quando, in un match tra i giallorossi e il suo Atletico Madrid del marzo 1999, aveva timbrato il cartellino suscitando un’ottima impressione. Tanto da innescare, nel dicembre dello stesso anno, un’asta tra gli stessi capitolini e il Milan, che poi riuscì ad accaparrarselo per quaranta miliardi., il nostrodi oggi, non era arrivato proprio in punta di piedi in Italia. Quella metà del campionato 1999/2000 – un solo gol realizzato contro la Roma, ironia della sorte – fu però solo un antipasto della sua fallimentare esperienza a San Siro, costellata di prestazioni molto al di sotto della stratosferica valutazione di mercato. Aveva impressionato, come detto, nell’Atletico Madrid, dove fece coppia con Vieri nell’unica stagione dell’azzurro in maglia biancorossa. Coi colchoneros ...