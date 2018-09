Ultime manovre di mercato in Formula 1 | rischiano di rimanere fuori dai giochi alcuni

sportfair

: RT @edohermano: Il nostro studio sull'impatto delle ultime manovre di mercato del Milan sul bilancio 2018-2019. @RadioRossonera https://t.c… - ChryCalle : RT @edohermano: Il nostro studio sull'impatto delle ultime manovre di mercato del Milan sul bilancio 2018-2019. @RadioRossonera https://t.c… - zazoomnews : Cgil le manovre per il dopo Camusso: parte la rimonta di Landini - #manovre #Camusso: #parte #rimonta - Sergio37075361 : RT @edohermano: Il nostro studio sull'impatto delle ultime manovre di mercato del Milan sul bilancio 2018-2019. @RadioRossonera https://t.c… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Tra quelli chedi più c’è Esteban Ocon, escluso dalla nuova Force India edalla corsa agli altri sedili disponibili Comincia piano piano a formarsi la griglia del 2019, anche la Ferrari ha definito la propria line-up con l’ingaggio di Leclerc al posto di Raikkonen. Il finlandese ha invece firmato un biennale con la Sauber-Alfa Romeo, dove dovrebbe avere come compagno di squadra Antonio Giovinazzi. Photo4 / LaPresse Una scelta che farebbe dunque perdere il sedile a Marcus Ericsson, nonostante l’appoggio dei connazionali proprietari della Sauber, costretti a cedere di fronte al peso politico della Ferrari. Aescluso potrebbe essere anche Esteban Ocon, per il quale non c’è più posto nella nuova Racing Point Force India. Sergio Perez infatti ha mantenuto la propria monoposto, mentre l’altra andrà a Lance Stroll grazie ...