Ubriaco travolge donna incinta | la uccide e fa la diretta social

(Di giovedì 13 settembre 2018) L'ultimo ricordo che avrà della moglie è il suo urlo disperato al telefono prima di essere travolta dall'auto guidata dal pugile cubano Marcos Forestal. La vittima, la 29enne Krystil Kincaid di 29 anni, guidava un furgoncino Chrysler in California quando la Bmw del campione mondiale in carica dei Super Bantamweight della World Boxing Federation è uscita dalla corsia centrando l'auto delladi 8 mesi."Ho sentito lo schianto, poi il silenzio, ho sentito la gente che cercava di tirarla fuori e che parlava di un incendio a bordo", ha rivelato il marito Zach, che, impietrito, è rimasto incollato al telefono. E ha assistito a tutta la tragedia della morte della moglie investita, con il mini-van che ha preso fuoco accartocciandosi e bloccando le gambe della moglie. Inutile la corsa in ospedale con l'elicottero.Nella tragedia, un particolare ancora più macabro, Forestal, il boxeur ...