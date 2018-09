“Tutto finito” Caso Mariana Cendron | arriva la svolta Aveva 18 anni quando di lei | nel

caffeinamagazine

(Di giovedì 13 settembre 2018) L’ultimo turno di lavoro, come cuoca, al golf club di Castelfranco Veneto (Treviso). Poi più nulla. Era il 27 febbraio 2013Marianna, allora 18enne, spariva nel nulla. L’indagine per sequestro di persona, più volte vicina all’archiviazione, è andata avanti fino ad oggi, ma della ragazza non si sa nulla. Ora, a cinquedi distanza da quella scomparsa, la sua amica Alessandra, che lavora come parrucchiera nella città, rivela: ”Mi ha detto che sarebbe scappata in Bulgaria”. Alessandraconosciuto Marianna in ospedale, doveno trascorso del tempo insiemeerano entrambe ricoverate. ”Eravamo ricoverate entrambe – ha raccontato la giovane – e lei mi ripeteva sempre che appena avrebbe compiuto 18se ne sarebbe andata da casa. E così ha fatto. Midetto chiaramente che se ne sarebbe andata e non sarebbe ...