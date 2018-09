Tutti i Castelli aperti da scoprire domenica 16 nelle province di Cuneo | Asti

Grillo : "Tutti abbiano un reddito - non un lavoro" Castelli : 17 miliardi per quello di cittadinanza : Per inserire nella prossima legge di bilancio il reddito di cittadinanza "siamo in zona Cesarini, ma stiamo affinando il lavoro" ha detto il sottosegretario all'Economia Castelli confermando chela copertura "è da reperire all'interno del bilancio dello Stato". Per Grillo "se il cuore batte deve avere un reddito"