Turchia | la banca centrale alza i tassi nonostante Erdogan

Turchia - la Banca centrale sfida Erdogan e alza i tassi al 24%. La lira rimbalza : Erdogan aveva chiesto di abbassare i tassi, la Banca centrale della Turchia li ha invece alzati, e non di poco, portandoli al 24% dal 17,75 per cento. L’istituto monetario, accusato...

Turchia - banca centrale alza tassi di sei punti e fa volare la lira : Stretta monetaria record da parte della banca centrale turca , che manda alle stelle la lira. Il comitato di politica monetaria ha alzato i tassi di interesse di oltre sei punti portandoli al 24% dal 17,75% precedente. La decisione, lungamente attesa , è stata presa per scoraggiare la crescita dell'...

Turchia - Erdogan chiede il taglio dei tassi e attacca la Banca centrale. Lira giù : "Stiamo lottando per risolvere tutti i problemi che influenzano negativamente la nostra economia, in particolare la volatilità del tasso di cambio, senza mai uscire dal quadro del libero mercato", ha ...

Turchia - inflazione galoppa - Banca centrale annuncia aumento tassi : Roma, 3 set., askanews, - Con una inflazione che minaccia di raggiungere il 20 per cento, la Banca centrale della Turchia ha finito per preannunciare un rialzo dei tassi di interesse al direttorio che ...

Turchia : banca centrale verso il rialzo dei tassi : "In occasione della riunione di settembre del comitato di politica monetaria, la posizione monetaria verrà adattata in funzione degli ultimi sviluppi". Così la banca centrale turca in un comunicato, ...

Turchia - Banca centrale verso una stretta sui tassi : Teleborsa, - La Turchia si prepara a prendere contromisure per frenare l'inflazione che nel mese di agosto è schizzata al 17,9% . "I recenti sviluppi relativi all'outlook dell'inflazione indicano ...

Albania : Banca centrale - non ci sono rischi da crisi finanziaria in Turchia : Tirana, 14 ago 14:03 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale d'Albania sostiene che la crisi finanziaria in Turchia non dovrebbe avere al momento impatti sull'economia del paese. Fonti della Banca centrale di Tirana hanno riferito al portale di informazione economica "Monitor.al", che per quanto riguarda il sistema finanziario, gli istituti di credito ...

Banca centrale Turchia : sostegno a lira arriva con asta odierna - tassi lire alzati al 19 - 25% : arriva il sostegno della Banca centrale turca a favore della lira. Nell'asta odierna, che ha avuto per oggetto depositi in lira-dollari, il tasso di interesse sulla lira è stato alzato dal 17,75% al ...

La Turchia pesa sulle Borse europee : Milano chiude in rosso con i bancari. Spread a 278 : Chiusura in forte rialzo per lo Spread BTP/BUND sulla scia della crisi della lira turca e delle possibili conseguenze sul sistema bancario italiano. Il differenziale di rendimento tra il decennale...

Nuovo crollo della lira in Turchia - la Banca centrale assicura : 'Faremo tutto il necessario' : La moneta turca continua a essere sotto pressione dopo il tracollo del 16% di venerdì e aggiorna i nuovi minimi record contro il dollaro, a quota 7,24, con una perdita di un altro 9%. Borse europee in ...