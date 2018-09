Tumori | progetto europeo per la biobanca oncologica per immagini

Tumori : al via il 1° progetto per prevenire e vincere il cancro negli anziani : Solo il 48,4% delle donne e il 48,1% degli uomini, fra gli over 70 del nostro Paese, sono vivi a cinque anni dalla diagnosi di tumore: è netta la differenza rispetto alla fascia d’età poco più giovane (55-69 anni) ove la sopravvivenza registrata è invece del 68,2% nelle donne e del 56% negli uomini. Le cause sono molteplici: stili di vita scorretti, non inserimento nei programmi di screening che solitamente si fermano all’età di 69 anni, ritardo ...