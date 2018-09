Tumori | in crescita con quasi 10 milioni di morti nel mondo | il 20% in Europa

meteoweb.eu

: RT @Agenzia_Ansa: Una ricerca italiana individua la proteina che innesca la crescita dei #tumori. Il prossimo obiettivo è bloccarla https:/… - NotiziarioH24 : RT @Agenzia_Ansa: Una ricerca italiana individua la proteina che innesca la crescita dei #tumori. Il prossimo obiettivo è bloccarla https:/… - alcinx : RT @tvsvizzera: Quest'anno ci saranno 18,1 milioni di nuovi casi e 9,6 milioni di decessi, avverte l'#Oms. #medicina #salute #cancro https… - tvsvizzera : Quest'anno ci saranno 18,1 milioni di nuovi casi e 9,6 milioni di decessi, avverte l'#Oms. #medicina #salute… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il carico globale deiè in: secondo le stime aggiornate al 2018, i nuovi casi nelsalgono a quota 18,1e iraggiungono i 9,6. Significa che un uomo su 5 e una donna su 6 nel pianeta sviluppano il cancro durante la loro vita, e muore per la malattia un uomo su 8 e una donna su 11. E’ il quadro tracciato nel report pubblicato ieri dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), sulla base delle ultime stime di incidenza e mortalità in 385 Paesi (per 36 tipi di neoplasie e per tutte le forme messe insieme) fornite dal database Globocan 2018, accessibile online come parte dello Iarc Global Cancer Observatory. Nel 2012, anno in cui era stato pubblicato il precedente report di Globocan, i nuovi casi erano 14,1 mln e le8,2 mln, quindi le stime attuali sono indi 4 mln per l’incidenza e di 1,4 mln per i ...