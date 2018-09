Tumori del sangue | quei sintomi trascurabili che invece devono allarmare

The Good Doctor 2 ci sarà? Il finale della prima stagione su Rai1 il 12 settembre tra Tumori e nuovi guai per Shaun : The Good Doctor 2 ci sarà. Non è un mistero che ABC abbia già rinnovato la serie la scorsa primavera visto che, proprio il 24 settembre prossimo, i nuovi episodi debutteranno negli Usa con la première e la verità su Glassman. Il dottore e mentore di Shaun sarà ancora vivo quando la seconda stagione tornerà in onda. Per la programmazione italiana dovremo attendere ancora un po' visto che, se niente cambierà, The Good Doctor 2 andrà in onda su ...

Tumori in aumento nel mondo : il 20% delle vittime in Europa : Secondo nuove stime dell’Iarc, l’International Agency for Research on Cancer dell’Organizzazione mondiale della Sanità, i Tumori nella popolazione sono in forte ascesa: l’agenzia ha efettuato uno studio basandosi sul sistema di sorveglianza Globocan che copre 185 Paesi, rilevando un aumento di 4 milioni di casi e di 1,4 milioni di morti rispetto al 2012. Secondo l’Iarc, nel mondo un uomo su cinque e una donna su sei ...

Le nuove terapie contro i Tumori del sangue hanno un problema : Il tema del costo delle terapie è destinato a diventare sempre più centrale man mano che la scienza produrrà un numero, auspicabilmente, crescente di prodotti innovativi per affrontare le malattie. ...

Terapia dei Tumori endocrini dello stomaco : I tumori neuroendocrini dello stomaco, pur essendo neoplasie sostanzialmente rare (solo lo 0,3% di tutti i tumori gastrici), rappresentano ancora oggi una grossa sfida per l’oncologo medico, sia per la necessità di un adeguato inquadramento clinico-molecolare sia per la relativa mancanza di opzioni terapeutiche. In genere si tratta infatti di neoplasie con un comportamento relativamente benigno, anche se non sono rari esempi di malattia ...

Tumori : svelata la struttura 3D dell’enzima coinvolto nella metastasi : svelata la struttura tridimensionale di LH3, un enzima umano coinvolto nella modifica del collagene, la più abbondante proteina del nostro corpo che sostiene cellule e tessuti per formare gli organi. LH3 è un enzima indispensabile per la corretta maturazione del collagene e fa parte di una famiglia di enzimi chiamate LH (lisil idrossilasi). Il nuovo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications, riporta per la prima volta la ...

Tumori : ecco come le terapie mirate riconoscono le “impronte digitali” del cancro : Oggi il 54% degli uomini e il 63% delle donne colpiti dal cancro sconfiggono la malattia. In un ventennio (1990-2009) la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata rispettivamente del 15% e dell’8%. Un obiettivo raggiunto grazie alle campagne di prevenzione e ad armi sempre più efficaci, come le terapie mirate (dette anche target therapy), che esercitano la loro azione su uno specifico bersaglio molecolare risparmiando le cellule ...

Tumori : con dieta mediterranea la mortalità è del -10 per cento : Un'alimentazione scorretta è un fattore di rischio importante per lo sviluppo di molte malattie, tanto che un terzo delle neoplasie è riconducibile a un cattivo stile alimentare. Ma mangiare sano è ...

Sanità - le parlamentari Corrado e Barbuto chiedono la riattivazione del registro Tumori : Urge anche la codifica, lo ribadiamo, di un registro tumori Calabria, per orientare le scelte della politica sanitaria regionale in modo più puntuale ed efficace». Elisabetta Barbuto , M5S Camera, ...

Car-T - le cellule del paziente diventano farmaco nella lotta ai Tumori : Allo stesso tempo come tutte le novità della scienza va presa con la dovuta cautela per una serie di fattori, dalla tossicità della terapia al costo proibitivo. Ci vorrà una attenta valutazione nel ...

Tumori e immunoterapia : ecco come funziona la terapia con recettore antigenico chimerico delle cellule T [INFOGRAFICA] : Quest’oggi la Commissione europea ha concesso l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio per axicabtagene ciloleucel come trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL, diffuse large B cell lymphoma) e con linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL, primary mediastinal B-cell lymphoma) – entrambi recidivanti o refrattari – dopo due o più linee di terapia sistemica. Tale Autorizzazione è valida nei ...

Tumori : vivere vicino a spazi verdi riduce rischio del cancro al seno : Le donne che vivono vicino a spazi verdi urbani, come parchi o giardini, hanno meno probabilità di ammalarsi di cancro al seno. Lo ha scoperto uno studio del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), pubblicato sull’International Journal of Hygiene and Environmental Health. Lo studio ha analizzato i dati riguardanti 3.600 donne in Spagna, 1.738 pazienti con carcinoma della mammella e 1.900 senza, ed e’ il primo a essersi ...

Tumori : allo studio un nuovo test del sangue che può rivelare il 95% delle neoplasie : Un nuovo test del sangue, descritto su “Nature Communications” e messo a punto da un team dell’università di Copenhagen, si basa su una versione sintetica di una proteina prodotta dal parassita della malaria usata come un magnete per “catturare” le cellule tumorali circolanti e scovare così la neoplasia: secondo il team di ricercatori, potrebbe essere in grado di rivelare il 95% dei Tumori. Quando 10 cellule ...

Milazzo - chiesto il rinvio a giudizio per 3 ex direttori della raffineria Eni : “Fino al 2014 inquinamento - malattie e Tumori” : Emissioni di gas, vapori e fumo. Oltre i limiti di legge. E abbastanza da provocare, sostiene la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, da “un disastro da cui derivava un concreto ed effettivo pericoloso per l’incolumità pubblica”. Tradotto: “un’eccezionale diffusione, nella popolazione (…) dei Comuni limitrofi allo stabilimento, di patologie dell’apparato respiratorio e tumorali, anche mortali”. ...

Tumori - il 40% delle neoplasie si può evitare senza fumo - alcol in eccesso e dieta mediterranea : Comportamenti preoccupanti che, come ormai ha dimostrato la scienza, sono responsabili dell'insorgenza del 40% di tutti i casi Tumori da adulti e di numerose altre gravi malattie. sigaretta ...