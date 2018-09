Trump viene eletto e i vertici di Google reagiscono disperati

ilgiornale

: RT @simonasiri: Il nuovo film di Michael Moore sara un duro colpo per gli obamiani fanatici: le immagini della visita a Flint sono devastan… - riflettercisu : RT @simonasiri: Il nuovo film di Michael Moore sara un duro colpo per gli obamiani fanatici: le immagini della visita a Flint sono devastan… - simonasiri : Il nuovo film di Michael Moore sara un duro colpo per gli obamiani fanatici: le immagini della visita a Flint sono… - ItalianPolitics : RT @Raff_Perf: —Perché la vera minaccia alla leadership Usa viene dagli stessi Stati Uniti. Analisi di @santangelo_s dal suo libro #Babel… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il sito Breitbart, portale che raccoglie le idee dell'Alt Right americana, ha pubblicato un video che mostra i dirigenti dirammaricati, se non del tutto, alla notizia dell'elezioni di Donaldalla Casa Bianca. Un video che dimostra, ogni oltre ragionevole dubbio, l'assoluta opposizione al presidente repubblicano da parte del colosso informatico. E che arriva in un momento molto particolare, visto che da qualche tempoe i rappresentanti repubblicani accusano, Facebook e Twitter di aver avviato una campagna di blocco dei contenuti conservatori.Alcune parti del video meritano una certa attenzione. Il cofondatore Sergey Brin parla con i suoi collaboratori definendo gliri difascisti o estremisti portati a votare The Donald per "noia". Sundar Pichai, Ceo dell'azienda, si dichiara spaventato per quanto avvenuto e preoccupato per tutte le ...