Tre modelle da tenere d’occhio

(Di giovedì 13 settembre 2018) Nonostante oggi, in tempi di social, il sogno di diventare influencer, youtuber e blogger da milioni di followers sia condiviso a ogni latitudine, la professione di modella continua a rimanere il sogno segreto (o quasi) di tante giovanissime. Sfilare per i grandi nomi della moda, apparire sui magazine internazionali, viaggiare nelle grandi capitali come Milano, Parigi, Londra e New York. Ma come si arriva a lavorare come modella e quali aspetti nasconde questa professione? Abbiamo fatto queste e altre domande a tre volti emergenti della moda, tre bellezze dai canoni estetici completamente differenti, tre caratteri speciali dei quali sentiremo parlare. GRETA FERRO, rappresentata da Why Not Models Greta FerroGreta FerroGreta FerroGreta FerroGreta FerroGreta FerroGreta FerroGreta FerroGreta FerroGreta FerroGreta FerroGreta FerroGreta Ferro Questa bellezza molisana di ...