Trapianti | tre muoiono di tumore | donatore aveva cancro

Sanità - ospedale Bambino Gesù : aumentano ricoveri e prestazioni ambulatoriali - cresce la produzione scientifica - oltre 300 Trapianti in un anno e 13mila pazienti “rari” : Quasi 2 milioni di prestazioni ambulatoriali e oltre 28mila ricoveri. 321 trapianti di organi e tessuti e più di 13mila pazienti “rari”. cresce l’attività clinica dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e cresce la produzione scientifica, che raggiunge il numero di 663 pubblicazioni per 2.700 punti di Impact Factor (IF), il valore che ne misura il “peso”. L’ospedale Pediatrico della Santa Sede (anticipa i risultati) presenta i risultati ...