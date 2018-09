Trap Lovers è il nuovo album di Dark Polo Gang atteso per fine settembre

optimaitalia

: #TrapLovers è il nuovo album di @DarkPoloGang atteso per fine settembre - OptiMagazine : #TrapLovers è il nuovo album di @DarkPoloGang atteso per fine settembre - musicaworldIT : Dark Polo Gang: Trap Lovers è il nuovo album in uscita il 28 settembre - soundsblogit : Dark Polo Gang: Trap Lovers è il nuovo album in uscita il 28 settembre -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Ildiè stato appena annunciato. Dopo il successo di Twins, il gruppo ha deciso di tornare in musica con illavoro che ha voluto intitolare, con uscita prevista per il 28. Il disco rappresenta quindi il seguito naturale di Twins, maha già avuto il suo primo tormentone con il quale hanno tenuto alta la rotazione radiofonica per tutta l'estate 2018 che si appresta a raggiungere la giusta conclusione.La tracklist attende di essere svelata, mentre la data di uscita è quella del 28, quindi proprio all'inizio dell'autunno.In questi ultimi mesi, isono stati protagonisti di una polemica quantomeno ridicola che si è scatenata a seguito della censura Rai per le troppe parolacce presenti in British.Il gruppo avrebbe dovuto quindi essere presente ai Wind Music Awards trasmessi dall'Arena di ...