Tragedia a Glasgow | 22enne muore nel sonno | aveva da poco saputo di essere incinta

(Di giovedì 13 settembre 2018) Rosanna Sanderson, una ragazza di 22 anni scozzese, è morta nelinspiegabilmente qualche settimana dopo aver scoperto dirimastae dunque di aspettare un bambino. La donna non sapeva ancora se fosse in attesa di un maschio o una femmina, ma la sua gioia in queste settimane era alle stelle per questo nuovo arrivo. La notizia della morte della povera Rosanna è stata riportata dal Daily Mail che, però, non ha spiegato le cause del decesso della donna poiché su quest'ultime si sa davvero, praticamente nulla. La scoperta della madre di Rosanna La futura mamma Rosanna, infatti,una buona salute e nonalcun tipo di patologia accertata. Anche chi la conosceva ha riferito che la ragazza stava apparentemente bene non avendo mai dato preoccupazioni durante la gravidanza VIDEO. Le autorita', per questo motivo, hanno disposto l'autopsia sul corpo ...