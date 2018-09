sportfair

: Tour de force a base di calcio: dal 15 settembre al 7 ottobre, avrete solo due 'giorni liberi' - Sport_Fair : Tour de force a base di calcio: dal 15 settembre al 7 ottobre, avrete solo due 'giorni liberi' - crono_news : Tour de force per il Napoli: gli azzurri dalla prossima settimana impegnati su due fronti. - Strill_it : Reggina: l’inizio è un tour de force, in tutti i sensiLeggi l'articolo -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Messe da parte le Nazionali, adesso è giunto il momento di tuffarsi nuovamente sul campionato e sull’avvento delle Coppe europee La sosta per le gare delle Nazionali è oramai alle spalle. Il campionato sta tornando e non sarà da “”, ma ben accompagnato dalle coppe europee. Il tutto andrà a comporre un calendario fitto, ricco di gare di spessore. Basti pensare che da sabato 15, sino al 7 di, vi sarannodue giorni senza partite di squadre della nostra Serie A. Si tratta del 24 e il 28, prendete nota. In quelle date potrete liberamente organizzare cene ed eventi per garantire la serenità coniugale, dopodiché sarà caos totale. Il tutto accadrà a seguito di alcuni incastri che intaseranno il calendario in maniera incredibile. Vi saranno infatti posticipi del lunedì di campionato ed anticipi al venerdì. Ovviamente le squadre ...