Tottenham | infortunio per Hugo Lloris | salta l' Inter a San Siro A rischio anche Alli

sport.sky

: Notizia per l’Inter: il Tottenham perde Lloris per almeno un mese per un infortunio alla coscia, in Champions gioch… - tancredipalmeri : Notizia per l’Inter: il Tottenham perde Lloris per almeno un mese per un infortunio alla coscia, in Champions gioch… - ArchilocoFe1983 : RT @tancredipalmeri: Notizia per l’Inter: il Tottenham perde Lloris per almeno un mese per un infortunio alla coscia, in Champions giocherà… - miagmarsuren : RT @tancredipalmeri: Notizia per l’Inter: il Tottenham perde Lloris per almeno un mese per un infortunio alla coscia, in Champions giocherà… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Non c'è pace in questo inizio stagione per, capitano campione del mondo con la Francia due mesi fa e alle prese con guai di ogni tipo dentro e fuori dal campo. Nelle scorse ore a far parlare è stata la decisione da parte deldi multarlo dopo le ...