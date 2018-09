Tornano gli Ig Nobel | i premi alla scienza tutta da ridere

Juve - Tornano Dybala e i sudamericani. Ma si ferma Barzagli : Massimiliano Allegri ritrova pezzi di Juventus in vista della partita di domenica con il Sassuolo allo Stadium. Sono rientrati a Torino anche gli ultimi sudamericani: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, ...

"Gli Articolo 31 Tornano insieme". Parola di J-Ax : "Sono felice di annunciarvi una cosa che mi chiedete da anni: gli Articolo 31 tornano finalmente assieme". Parole e musica di Alessandro Aleotti, in arte J-Ax. Nostalgici degli anni '90, fan di tutta Italia, il duo hip-hop dell'old school milanese torna per le date al Fabrique di Milano in onore dei 25 anni di carriera di J-Ax. Il rapper si è detto soddisfatto di aver messo da parte i malumori che avevano portato alla separazione dei due, ...

Infortuni Atalanta - Tornano i nazionali e migliorano gli indisponibili : Toloi ancora a parte - novità Ilicic : L’Atalanta ha ripreso a lavorare per la gara di lunedì prossimo contro la Spal. Gasperini ha di nuovo a disposizione Barrow, Bettella e de Roon, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali: i tre calciatori hanno lavorato regolarmente con i compagni. ancora a parte Toloi, il quale ha proseguito con il programma d’allenamento personalizzato ma spera in una convocazione per Ferrara come Ilicic, che migliora e partecipa ...

'Tutti in piedi' - Tornano le anteprime del Mattino : clicca e vinci i biglietti : Passata l'estate, riprendono le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i lettori del suo sito. Il 12 giugno, ad esempio, toccherà a 'Tutti in piedi', commedia francese di Franck ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - novità clamorose : 8 squadre pronte a fare festa - piazze storiche Tornano nel calcio che conta [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B E Serie C – E’ una situazione delicatissima per i campionati di Serie B e Serie C, un caos con pochi precedenti nella storia del calcio italiano. Era prevista per la giornata di ieri la sentenza sul cambio di format del torneo cadetto da 19 a 22 squadre, si è deciso di rinviare ancora la decisione finale. A non convincere sono stati i tempi, la sentenza arriverà con il campionato di Serie B già iniziato da ...