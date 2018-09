Torna il Festival Nazionale di Teatro Di scena a Fasano

Torna il Rural Festival : un’iniziativa unica nel suo genere sulla biodiversità agricola : Sabato 8 e domenica 9 settembre 2018 all’ agricola Rosa dell’Angelo di Rivalta di Lesignano De’ Bagni (Parma) Torna per la quinta edizione l’appuntamento che raduna annualmente uno accanto all’altro una quarantina di agricoltori e allevatori custodi di biodiversità agricola di Emilia Romagna, Toscana e quest’anno anche Liguria, che con grande fatica e altrettanta passione, ogni giorno lavorano per tutelare e salvaguardare rare varietà vegetali e ...

Ammutinamenti. Dall'8 al 18 settembre ri Torna a Ravenna il Festival di danza urbana e d'autore : Gli spettacoli della Vetrina sono ospitati in luoghi storici ed inediti della città come la Biblioteca Classense e le Artificerie Almagià. Agli spettacoli della Vetrina si alternano spettacoli e ...

Arriva settembre - Tornano Fiera e Giostra. E poi : cabaret in Casentino - Perdono a Montevarchi e Flute festival : Gli eventi, le iniziative, gli spettacoli e i concerti in programma per il primo weekend di settembre ad Arezzo e in provincia. Per segnalarci ulteriori appuntamenti ed iniziative contattaci all'indirizzo redazione@arezzonotizie.it ...