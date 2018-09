Torino | in carcere 50enne incensurato | violentò bimba di 8 anni

ilgiornale

: Duro colpo al racket dei banchi del mercato di Porta Palazzo Eseguite tre misure cautelari in carcere. Si tratta di… - Torinodice_it : Duro colpo al racket dei banchi del mercato di Porta Palazzo Eseguite tre misure cautelari in carcere. Si tratta di… - Essere_U_Mani : In collaborazione con il Museo del Carcere ecco il percorso EDUCARCERE - MarzulloRoberto : RT @QuesturaTorino: Racket dei banchi a #portapalazzo #torino, eseguite 3 misure cautelari in carcere #polizia #doravanchiglia https://t.co… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Gravissime imputazioni ai ddi un uomo di 50e residente nella provincia di, che dallo scorso luglio si trova dietro le sbarre con l"accusa di violenza sessuale su minore.La sua vittima sarebbe unadi 8, che ha rivelato di aver subìto ripetute molestie a sfondo sessuale dal, considerato una persona integerrima ed affidabile da tutto il paese. "E poi frequentava la chiesa e nella chiesa aveva un ruolo attivo", dichiarano i suoi concittadini ancora scossi, come riportato da "Il Corriere della Sera".Gli stessi genitori della piccola si fidavano di lui, tanto che erano soliti affidarla alle sue cure in loro assenza. Proprio durante questi momenti sarebbero avvenuti gli episodi di violenza che, secondo gli inquirenti, avrebbero incluso anche dei rapporti completi.L"uomo avrebbe continuato ad abusare per lungo tempo della sua vittima, ogni ...