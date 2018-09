: I Cinque Stelle ne combinano #OgniGiornoUna. Ieri Toninelli con le pressioni: Fuori i nomi. E lui zitto. Oggi la Ie… - matteorenzi : I Cinque Stelle ne combinano #OgniGiornoUna. Ieri Toninelli con le pressioni: Fuori i nomi. E lui zitto. Oggi la Ie… - AndreaMarcucci : Due ministri #M5S che hanno grossi problemi con la trasparenza. Bonafede non dice verità in Senato sui suoi rapport… - AndreaRomano9 : La pochezza del ministro Toninelli: la Camera si riunisce per discutere della tragedia di Genova, con grave ritardo… -

"Le tariffeli sono aumentate molto più dell'inflazione finora perché non c'era un ente che andasse a definire i dati scientifici, sommati i quali ne derivava il costo di unle". Con il decreto "ci sarà un controllo sulle concessioni e sulle tariffe applicate da queste". Lo afferma il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Daniloin conferenza stampa a Palazzo Chigi,spiegando come, in tal modo, "i costi deipotranno calare".(Di giovedì 13 settembre 2018)