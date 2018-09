Tifone Mangkhut | si teme per Filippine e Hong Kong

Blastingnews

(Di giovedì 13 settembre 2018) Mentre l’uragano Florence sta colpendo la East Coast degli Stati Uniti, il, raggiunta la categoria 5, la massima prevista nella scala Saffir-Simpson, si avvicina sempre di più all’isola di Luzon, nel nord delle, dove è atteso per sabato. Ordinata l’evacuazione di migliaia di persone nellee nel sud della Cina. Più forte di Florence Secondo il meteorologo della CNN Brandon Miller, ilè più grande, potente e pericoloso dell’uragano Florence. Il suo potere distruttivo sarà maggiore su tutti i territori che attraverserà nei prossimi giorni. Si attende anche un maggior numero di vittime vista la maggiore povertà degli abitanti e la maggiore fragilità delle strutture colpite, in particolare nelle campagnee cinesi. L’evacuazione Il Department of Social Welfare and Development del governo filippino è in stato di allerta per ...