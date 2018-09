The Romanoffs | la nuova serie antologica di Amazon Prime Video VIDEO

ilnotiziangolo

(Di giovedì 13 settembre 2018) Theè laTv firmata Matthew Weiner. Conosciuto per Mad Men e vincitore di ben 9 Emmy Awards, il creatore e produttore si concentrerà in questo nuovo lavoro sulla famiglia reale russa. Theseguirà vicino otto personaggi diversi e dislocati in ambienti e Paesi diversi, unendo Asia, America e Europa. Il cast presenta volti noti dello spettacolo internazionale e riporta al centro della scena attori come Aaron Echart o Janet Montgomery. Thetrama e anticipazioni Il debutto dellaTv avverrà il 12 ottobre sucon i primi due episodi. In seguito al lancio verrà distribuita una sola puntata ogni settimana, con appuntamento fisso per il venerdì. Si tratta di una vera rivoluzione per il catalogo di, che affronta per la prima volta un’antologia televisiva e che raggiungerà 200 Paesi. Inizialmente verrà rilasciata la sola ...