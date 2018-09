The Missing | il titolo dei creatori di Deadly Premonition ha una data di uscita

The Missing : il gioco dei creatori di Deadly Premonition torna a mostrarsi in un video gameplay : Un nuovo filmato di gameplay per The Missing: J.J. Macfield And The Island Of Memories, l'action adventure di White Owls, è arrivato direttamente dal PAX West 2018. Per chi non lo sapesse, il gioco segue le vicende di J.J. Macfield durante la sua ricerca per trovare Alex, che è apparentemente scomparso mentre era in visita in un'isola sperduta. Qui sotto il video riportato da Gematsu:Read more…

The Missing : il titolo del creatore di Deadly Premonition arriverà entro quest'anno su PS4 - Xbox One - Switch e PC : Nel mese di febbraio di quest'anno, Arc System Works ha annunciato che pubblicherà il nuovo gioco di Hidetaka "SWERY65" Suehiro intitolato The Missing. Il gioco sarà sviluppato da White Owls, studio dello stesso Suehiro.Ora, grazie a Gematsu, apprendiamo che il publisher e Suehiro hanno confermato che l'action adventure game The Missing J.J. Macfield and the Island of Memories arriverà in formato digitale per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ...