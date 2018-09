The Equalizer 2 Senza perdono | di Antoine Fuqua

The Equalizer 2 Senza Perdono : recensione del film con Denzel Washington : Arriva nelle sale The Equalizer 2 Senza Perdono diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington. Vi forniremo trama, video recensione e commento. recensione del film The Equalizer 2 Robert McCall ha un vuoto dentro, vive la sua vita in maniera abitudinaria, osservando ciò che lo circonda e entrando in scena solo quando serve. Oramai è un vero e proprio vendicatore, agisce a istinto, cercando di rendere il mondo un posto migliore. Sarà quando gli ...

The Equalizer 2 - quando l’azione non ha stile finisce con l’annoiare : Anche Denzel Washington ha il suo franchise. Non c’è grande star hollywoodiana che non l’abbia o non desideri averne uno, che non cerchi o non abbia trovato un personaggio che costituisca il suo impiego sicuro, quello che consente di fare film più rischiosi sapendo di poter tornare periodicamente alla propria gallina dalle uova d’oro. Quello che per Tom Cruise è Ethan Hunt per Liam Neeson è stato Bryan Mills e per molti sono i supereroi. Peccato ...

The Equalizer 2 – Senza Perdono - torna Denzel Washington e picchia più forte : Quando scorre il tempo reale in The Equalizer è anche più elettrizzante di quando succede in una serie come 24. Perché Robert McCall, ex agente CIA in pensione con una naturale vocazione al problem solving e alla giustizia per vie alternative, è un uomo over 60 che in tempi record atterra più nemici del nuovo idolo action John Wick. Nel mondo dell’impossibile sarebbe bello vederli uno contro l’altro. Intanto, nell’attesa che ...

The Equalizer 2 film al cinema : cast - recensione - curiosità : The Equalizer 2 è uno dei film al cinema in uscita giovedì 13 settembre 2018. La pellicola è diretta da Antoine Fuqua ed ha tra gli interpreti Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Equalizer 2 film al cinema: scheda DATA USCITA: 13/09/2018 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2018 REGIA: Antoine ...