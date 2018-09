Terrorismo | arrestato un ventenne richiedente asilo | inneggiava all' Isis

Terrorismo - richiedente asilo del Bangladesh arrestato per apologia nel Bresciano : In Italia era arrivato ad inizio anno, trasferito come richiedente asilo in una struttura d’accoglienza a Montichiari, nel Bresciano. Viveva in un appartamento con altri tre immigrati un bengalese di 20 anni che è stato prelevato dalla Digos della Questura di Brescia e dalla Guardia di Finanza e portato in carcere su ordinanza di custodia cautelare. È accusato di apologia del Terrorismo. “Non mi ero accorto di nulla”, dice il ...

Attentato Amsterdam - polizia : “Afghano arrestato ha agito per Terrorismo”. Le vittime sono due cittadini Usa : L’afghano arrestato ieri dalla polizia per aver accoltellato due persone alla stazione di Amsterdam ha agito per “per terrorismo” come riferiscono le autorità olandesi. I due passanti accoltellati alla stazione centrale sono cittadini statunitensi come ha reso noto l’ambasciatore americano, Pete Hoekstra, sottolineando di essere “in contatto con loro e le loro famiglie”. La polizia aveva ferito a colpi d’arma da fuoco ...

Londra - auto contro le barriere del Parlamento : passanti feriti - un arrestato. Sospetto Terrorismo : Un’auto questa mattina si è schiantata contro le barriere che proteggono il Parlamento britannico in un incidente che ha causato il ferimento di tre persone. «Visto che sembra essere un attacco deliberato, per il metodo utilizzato e per il luogo in cui è accaduto, lo stiamo trattando come terrorismo», ha spiegato Neil Basu, il capo dell’antiterrori...

Londra - auto contro barriere del Parlamento : pedoni feriti - arrestato il conducente : "Terrorismo" | Video | Foto : Un'auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal Parlamento di Westminster, a Londra. Un uomo è stato arrestato, ha reso noto Scotland Yard. Stando a quanto emerso alcuni pedoni sarebbero rimasti feriti. Lo schianto è avvenuto alle 7:37 locali, (8:37 italiane).

