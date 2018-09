Terremoto | Giornata delle Marche | premio alla Protezione Civile

meteoweb.eu

: Amici del Salotto vi raccontiamo la giornata viola nella terra del terremoto, qui grazie alla Fiorentina sono stati… - IlSalottoViola : Amici del Salotto vi raccontiamo la giornata viola nella terra del terremoto, qui grazie alla Fiorentina sono stati… - MelchiorreG : Ben tre scosse di terremoto in Italia nella giornata di oggi 12 settembr... - MelchiorreG : Ben tre scosse di terremoto in Italia nella giornata di oggi 12 settembre 2018 ecco dove e quando: -

(Di giovedì 13 settembre 2018) “Il 10 dicembre prossimo, in occasione della, assegneremo ildel Presidente a tutti i volontari dellaregionale, accompagnati dal capo del dipartimento nazionale Angelo Borrelli”. Lo ha anticipato oggi il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, durante il suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione della scuola provvisoria di via D’Alessandro, a San Severino, parlandopresenza del premier Conte, che ha invitato a parteciparepremiazione. L'articoloMeteo Web.