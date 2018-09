Tentano di rubare fontana dell' acqua pubblica | arrestati 2 stranieri

ilgiornale

(Di giovedì 13 settembre 2018) Due cittadini, un moldavo di 30 anni e un senegalese di 43 entrambi già noti alle forze"ordine per diversi reati contro il patrimonio, sono statiall"alba di ieri dai carabinieri mentre stavano tentando diuna pesantein ferropresente in piazza Scirola a Castel di Lama, un piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno.Colti sul fatto, i due malviventi sono stati immediatamente bloccati dai militari. Durante la perquisizione, gli immigrati sono stati trovati in possesso sia di arnesi da scasso che di alcuni capi di abbigliamento, risultati sottratti poco prima a San Benedetto del Tronto dagli spogliatoi di un campo di calcetto ad un ragazzo del luogo. Gli, condotti in caserma ed identificati, sono staticon l"accusa di furto aggravato in concorso e posti agli arresti domiciliari a disposizione"Autorità ...