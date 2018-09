Tennis | niente “passaggio” alle 16 teste di serie nei tornei del Grande Slam | i dettagli

sportfair

: RT @RogerHalsted: Pensa a Harry Potter che è meglio va... Vignetta su Serena Williams, J.K. Rowling: “Hai ridotto una delle più grandi atle… - UffPost : RT @RogerHalsted: Pensa a Harry Potter che è meglio va... Vignetta su Serena Williams, J.K. Rowling: “Hai ridotto una delle più grandi atle… - marioricciard18 : RT @chiaberger: Non c’è niente di più #radicalchic del disprezzo verso i centri commerciali. Chi abita ai Parioli la domenica non va a fare… - AgostinisV : RT @chiaberger: Non c’è niente di più #radicalchic del disprezzo verso i centri commerciali. Chi abita ai Parioli la domenica non va a fare… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il GrandBoard si è espresso oggi in merito alla possibilità di tornare a 16dineidelloIl GrandBoard negli ultimi giorni, ha analizzato la proposta di tornare alla ‘vecchia’ composizione dei tabelloni deidello, a 16dianziché 32. Dal 2001 il regolamento è cambiato ed oggi il GrandBoard si è espresso in merito all’ipotesi di tornare a 16di. Ebbene, non ci sarà tale ritorno, dato che è stato rilevato di comune accordo con i giocatori e con le emittenti televisive, che non c’è alcuna necessità di modificare l’attuale metodo di compilazione dei tabelloni. Dunque anche nella prossima stagione, saranno 32 ledinegli.L'articolo“passaggio”16dineidel: i...