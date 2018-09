Tennis | Coppa Davis 2018 | le semifinali Francia favorita sulla Spagna senza Nadal | la

Tennis – Coppa Davis - il programma del weekend ricco di grandi sfide : in scena le semifinali World Cup : Questo weekend vedrà contro Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti per le semifinali di Coppa Davis Grande spettacolo nel week-end con le semifinali del World Group della Coppa Davis. A Lille i campioni in carica della Francia ospitano la Spagna, che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi in semifinale a Flushing Meadows. A Zagabria invece la Croazia di Marin Cilic chiede strada agli ...

Tennis - Rafael Nadal fuori un mese per lesione al tendine rotuleo destro - salterà la semifinale di Coppa Davis : Piccola lesione del tendine rotuleo destro: questo è il guaio fisico che ha costretto l’iberico Rafael Nadal a ritirarsi dopo il secondo set della prima semifinale agli US Open 2018, che lo vedeva opposto all’argentino Juan Martin Del Potro. A riferirlo è il popolarissimo giornalista argentino Guillermo Salatino. Lo stesso Salatino afferma che il numero uno del mondo dovrà restare fuori dalle competizioni per un mese: in ...

Chi sono i Tennisti più arrabbiati contro la nuova Coppa Davis. Sarà boicottaggio? : ... magari in un clamoroso boicottaggio come quello di Wimbledon 1973, quando, per solidarietà con Niki Pilic, sospeso dalla sua federazione,, 81 dei primi del mondo saltarono i Championships. Altri ...

Chi sono i Tennisti più arrabbiati contro la nuova Coppa Davis. Sarà boicottaggio? : I primi no sono arrivati all’alba della catastrofe, e sono arrivati dai campioni nobili Manolo Santana e John Newcombe, poi ci sono stati gli altri, da Yannick Noah e Leyton Hewitt “il selvaggio” e Jim Courier, ex gladiatori oggi capitani di Coppa Davis. Ma nell’assemblea mondiale di Disneyworld il 16 agosto ad Orlando il voto dell’Australia tutta non è servita, unica delle quattro nazioni sede degli Slam ...

Tennis - Roger Federer : “La Coppa Davis non può diventare la Piqué Cup” : Siamo tutti a conoscenza della rivoluzione sistemica del format della Coppa Davis di Tennis a partire dal 2019: la creazione di un evento annuale al termine della stagione (novembre) della durata di una settimana, in una location europea di livello mondiale, per incoronare i campioni del mondo, successivo alle qualificazioni a 24 squadre, che si terranno a febbraio con formula tradizionale (casa/trasferta). Ebbene, a pronunciarsi a riguardo ci ...

Rivoluzione Coppa Davis - nasce il Mondiale del Tennis : La Coppa Davis è la storia stessa del tennis: 118 anni in cui sono state scritte pagine memorabili. Dopo oltre un secolo la formula dell'insalatiera più celebre del mondo è stata rivoluzionata nel corso dell'ultima assemblea dell'ITF che dato il via libera alla nuova Davis. A partire dalla stagione 2019, infatti, avra' a tutti gli effetti il format di un Campionato del Mondo la cui fase finale si disputa in una sede unica. La novita' delle ...

Tennis – Coppa Davis - l’Itf approva la riforma : i dettagli : L’Itf approva la riforma della Coppa Davis: tutti i dettagli della competizione a squadre maschile più antica della storia Via libera alla riforma della Coppa Davis. Nella terza e conclusiva giornata di lavori dell’incontro annuale dell’Itf, in svolgimento ad Orlando, in Florida, le 144 federazioni nazionali presenti – rappresentate da 242 delegati – hanno infatti approvato la rivoluzione proposta a partire ...

Coppa Davis - cosa cambia?/ Rivoluzione nello storico torneo di Tennis : addio ai 5 set e... : La Coppa Davis viene rivoluzionata: a Orlando sono state approvate le modifiche allo storico torneo di tennis, e naturalmente montano già le discussioni tra i pro e i contro(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 17:08:00 GMT)

Tennis - rivoluzione Coppa Davis : domani si decide. Arriverà il sì? La possibile riforma : tutte le novità e cosa cambia : Giovedì 16 agosto potrebbe essere una data che rimarrà nella storia del Tennis mondiale: l’assemblea generale della Federazione Internazionale si riunirà a Orlando (USA) chiamata a votare sul futuro della Coppa Davis. Al vaglio, infatti, la possibile riforma di uno dei tornei sportivi più antichi che potrebbe essere radicalmente stravolto con l’introduzione di nuove regole e di un nuovo format. Per il momento regna ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Sogno una grande Coppa Davis - l’Italia fa paura” : Un momento magico per il Tennis italiano, con quattro tornei vinti in tre settimane da tre giocatori diversi. A iniziare questa striscia è stato Fabio Fognini a Bastad, che poi si è ripetuto questo fine settimana a Los Cabos. Hanno poi messo la firma anche Marco Cecchinato a Umago e Matteo Berrettini a Gstaad. Di questi risultati può essere molto felice Corrado Barazzutti, capitano di Coppa Davis, che ha così commentato questo momento alla ...