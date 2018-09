Temptation Island Vip | Simona Ventura sul momento più difficile | ' Il falò con Stefano

Temptation Island Vip - perché Viola Valentino è stata esclusa? Parla la cantante : Temptation Island Vip coppie: perché non partecipano Viola Valentino e il fidanzato Francesco Ha fatto parecchio scalpore la notizia dell’esclusione di Viola Valentino a Temptation Island Vip. Secondo i beninformati, la cantante era in lizza per partecipare al reality show di Simona Ventura con il fidanzato Francesco ma è stata scartata alle selezioni per via […] L'articolo Temptation Island Vip, perché Viola Valentino è stata ...

Temptation Island Vip : Le Rivelazioni di Simona Ventura! : Stanno procedendo a gonfie vele le registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip. La conduttrice Simona Ventura svela i primi retroscena delle coppie! Scopriamo insieme cosa ha rivelato! E’ ormai tutto pronto per la primissima edizione di “Temptation Island Vip“. Il 18 settembre infatti, Mediaset manderà in onda la primissima puntata. Simona Ventura in un’intervista rilasciata al settimanale ...

Andrew Dal Corso/ Da Temptation Island 2018 a Uomini e donne come tronista? La sua risposta sconvolge tutti : Andrea Dal Corso dopo un passaggio rapido al Festival del cinema di Venezia torna su Canale 5 per partecipare a Uomini & donne di Maria De Filippi come protagonista.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:24:00 GMT)

Gianpaolo Quarta/ Da Temptation Island 218 a Uomini e donne : la foto di Martina Sebastiani nuda... : Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani sono stati tra i conorrenti più apprezzati di Temptation Island. La loro storia non è finita e li ritroveremo protagonista a Uomini & donne. (Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:11:00 GMT)

Temptation Island Vip - Ventura : “Al falò con Bettarini è successo qualcosa di inaspettato” : “Al falò con Bettarini è successo qualcosa di inaspettato”. A parlare così è Simona Ventura, conduttrice di Temptation Island Vip. Fra le coppie che hanno scelto di partecipare al reality, quella formata dall’ex calciatore e dalla giovanissima Nicoletta Larini ha destato moltissima curiosità. Il motivo? Bettarini è l’ex marito della Ventura e i due si ritroveranno faccia a faccia a parlare d’amore. A svelare i ...

Temptation Island Vip news anticipazioni : Valeria Marini e Patrick Baldassari a rischio per 'colpa' di Ivan? : Nel corso dell'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, è stata mostrata, in anteprima, le immagini del primo giorno di Valeria Marini ed il fidanzato Patrick Baldassari all'interno del villaggio di Temptation Island Vip (Qui, il video completo). Valeria: Da Marzo ho ripreso la mia love story con Patrick, voglio capire se questo rapporto riprenderà il volo oppure no.prosegui la letturaTemptation Island Vip news anticipazioni: ...

Temptation Island Vip news anticipazioni Ursula a Sossio : "La persona più schifosa al mondo" (video) : Nel corso dell'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, è andata in onda, una succosa anticipazione di Temptation Island Vip (in onda da martedì, in prima serata, su Canale 5) che riguarda una delle coppie più 'effervescenti' di questo percorso, ovvero quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo (Qui, il video completo). Ursula: Voglio metere alla prova il mio rapporto. Abbiamo avuto molte discussioni, lui dice per mia ...

Temptation Island Vip/ Video - Ursula Bennardo e Sossio Aruta in crisi : "Una persona schifosa!" : Temptation Island Vip, coppie e news. Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono in crisi. Il Video mostrato a Uomini e Donne conferma: "Una persona schifosa!"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 04:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Claudio D'Angelo : "Io e Ginevra Pisani a Temptation Island?" : Claudio D'Angelo sarebbe pronto a tornare nuovamente nel villaggio di Temptation Island. Nel 2016 lo fece da tentatore, oggi lo farebbe insieme alla sua fidanzata, Ginevra Pisani, conosciuta all'interno di Uomini e Donne. Lui tronista, lei corteggiatrice di 13 anni più piccola, tra i due è scoppiato l'amore nel programma di Maria De Filippi ed continua tuttora.Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram Claudio ha ...

Temptation Island Vip - che è successo al primo falò tra Simona Ventura e Stefano Bettarini (e Nicoletta) : Temptation Island Vip, ora quasi ci siamo sul serio. Dopo il grande successo dell’edizione Nip, quella condotta come sempre da Filippo Bisciglia, c’è grande attesa per la prima riservata ai volti noti. A fare gli onori di casa, come è noto, sarà Simona Ventura, che inaugurerà il programma il prossimo 18 settembre in prima serata su Canale 5. Il format resta lo stesso: Super Simo racconterà le svolte salienti del docu-reality e ...

Trono Over - le bollenti rivelazioni della De Filippi su Temptation Island Vip : La terza puntata del Trono Over di "UominieDonne" sembra sancire l'addio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, mentre Gemma Galgani dice sì a Rocco il tenerone. Ma tutti gli occhi erano puntati sulle ...

Temptation Island Vip - anticipazioni : VALERIA MARINI si avvicina a IVAN GONZALEZ : Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda questo pomeriggio (mercoledì 12 settembre), Maria De Filippi ha mostrato delle brevi clip di anticipazioni su Temptation Island Vip, in partenza su Canale 5 martedì 18 settembre in prima serata. Scopriamo insieme che cosa succederà a due coppie protagoniste del reality show sui sentimenti condotto da Simona Ventura… Stando ai video mostrati, VALERIA MARINI – in coppia col compagno ...

Temptation Island Vip - il toccante messaggio di Simona Ventura : 'Perché devo ringraziare Maria De Filippi' : A pochi giorni dall'esordio di Temptation Island Vip , è proprio la conduttrice Simona Ventura a parlare del programma. Le registrazioni si sono concluse e Super-Simo alla rivista Chi racconta delle ...

Uomini e Donne - Claudio D'Angelo : "Temptation Island? Mi piacerebbe partecipare ma Ginevra spaccherebbe tutto il villaggio" : L'ex tronista rivela come procede la sua relazione con la Pisani e manda un messaggio a Georgette Polizzi.