Tecnologia e moda | Instagram | la classifica degli influencer italiani

meteoweb.eu

: RT @uni_ecampus: Come si applica la tecnologia 3D al settore moda? Scoprilo sul nostro blog! #eCampus - CristinaSpecial : RT @uni_ecampus: Come si applica la tecnologia 3D al settore moda? Scoprilo sul nostro blog! #eCampus - Pikkart_AR : Ci ruba 142 euro all'anno a testa la #contraffazione. -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Chi sono glidiche spopolano su? Chiara Ferragni è la regina indiscussa. Alle sue spalle ci sono Marzia Bisognin, Alice Campello e alcune “stelle emergenti”. E’ la, stilata da Buzzoole, dei fashionossia dei profilipiù influenti nel settore. La ricerca ha costruito due graduatorie. La prima è la lista dei “top 5” in assoluto, individuati tra i profili con più di 100.000 follower. La seconda è dedicata agli emergenti che non hanno ancora raggiunto questa soglia. Le classifiche non badano solo al numero di seguaci, ma combinano altre metriche, come la capacità di generare interazioni (like e commenti) e di conquistare nuovi follower ogni mese. A primeggiare tra le stelle, che fanno del marketing sula loro attività prevalente, è Chiara Ferragni. La media delle ...