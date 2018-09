huffingtonpost

: Supervertice sulla manovra - PietroSalvatori : Supervertice sulla manovra - HuffPostItalia : Supervertice sulla manovra -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Nel giorno in cui Pierre Moscovici tuona che "L'Italia è un problema nell'eurozona", e in cui Mario Draghi spiega che non sarà la Bce a fare da scudo alle fibrillazioni italiane, e che "con le parole sono stati fatti danni", il governo convoca quello che ha tutta l'aria di essere un gabinetto di guerra. Subito dopo il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi Giuseppe Conte riunirà attorno a un tavolo Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Giovanni Tria e Paolo Savona.Un verticeprossima legge di stabilità che potrebbe essere dirimente. Perché da un lato c'è la porta dalla quale vorrebbe passare il ministro dell'Economia, che si affaccia su un rapporto deficit/Pil fermo all'1,6% e su unadi piccoli mattoncini per iniziare a costruire le riforme previste dal contratto di governo. Dall'altra quella che vorrebbero imboccare i due vicepremier, ...