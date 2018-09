Strage di via d’Amelio | perquisito il giornalista che scrisse dell’indagine sul

Strage di via D'Amelio - perquisizione a casa del cronista che rivelò l'inchiesta sul depistaggio Scarantino : Sequestrato il telefono di Salvo Palazzolo. A marzo l'articolo che diede atto della chiusura dell'indagine su tre poliziotti

Avellino - l’«altra» Strage in autostrada. I periti : «Sul viadotto bulloni marci» Video : Avellino, il bus precipitato dal viadotto dell’Acqualonga ha fatto 40 vittime: i risultati della perizia commissionata dal Tribunale. Per i periti di Autostrade, a causare l’incidente fu invece un guasto al bus e l’imperizia dell’autista

Autobus contro il pilone di un viadotto : è Strage : Almeno 5 morti e 15 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, dopo l'incidente che ha coinvolto un pullman a cinque km...

Strage di via D’Amelio - i boss accusati dal falso pentito chiedono 1 milione di euro allo Stato : I boss accusati e poi scagionati per la Strage di via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorti, hanno chiesto allo Stato 1 milione di euro di danni, costituendosi parte civile nel processo che inizierà a Caltanissetta il 20 settembre contro i poliziotti che secondo la Procura nissena diressero le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.Continua a leggere

Genova - la testimonianza di Silvia : 'È stata una Strage - non una tragedia. L'hanno voluto' : La testimonianza di Silvia Vieri sopravvissuta al crollo del ponte Morandi a Genova: 'Abbiamo visto il ponte collassare su se stesso. Eravamo a 40 metri. La macchina davanti a noi è rimasta ...

LA Strage DEL PONTE. Pinerolo - celebrati i funerali della famiglia distrutta a Genova. Il vescovo : 'Proviamo tutti rabbia' : Siamo arrabbiati perché con tutta la tecnologia di cui dispone il mondo moderno, è crollato un PONTE. Purtroppo in questi giorni abbiamo letto e sentito tante parole vane". CHI ERANO ANDREA, CLAUDIA, ...

Viadotto Morandi - ecco perché dobbiamo parlare di Strage di Stato. Benetton è andato ben oltre il concetto di privatizzazione. Ma nessuno ha ... : Qualcuno l'ha chiamata "Strage di Stato". Il crollo del Viadotto Morandi credo sia qualcosa di più rispetto a quanto viene indicato con questo appellativo coniato negli anni settanta per individuare ...

Strage sul ponte - autostrade per l’Italia finisce sotto accusa : rinviati i lavori urgenti : Gli accertamenti scattati subito dopo il disastro di Genova ci dicono tre cose. Primo: autostrade sapeva qual era l’emergenza, ma i tempi sono andati fuori controllo. Al punto che a maggio aveva bandito un maxi-appalto da 20 milioni con procedura ristretta, cioè a chiamata per accelerare, con l’obiettivo di rinforzare i “tiranti” superiori, il cui ...

La teoria del "grande depistaggio" sulla Strage di Via d'Amelio è falsa : Si torna a parlare del “grande depistaggio” sulla strage di via D’Amelio e del pentito Scarantino. Su due bacheche di Facebook, quelle dell’avvocata Rosalba Di Gregorio e del giornalista Massimo Martini, si sono confrontati l’avvocata Di Gregorio, che fu la prima a denunciare in aula nel processo di

Strage Viareggio - sindaco al ministero : ‘Osservatorio sicurezza con Ferrovie’. Parenti vittime : ‘No azienda condannata’ : E’ guerra fredda tra i familiari delle vittime della Strage di Viareggio e il sindaco Giorgio Del Ghingaro. A incrinare i rapporti, l’invito in città, per un confronto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose, che il primo cittadino ha esteso a Ferrovie dello Stato, tra le aziende condannate in primo grado per il disastro ferroviario, provocato dal deragliamento di un treno merci che trasportava gpl, in cui persero la vita 32 abitanti, ...

Milano. Via Palestro : a 25 anni dalla Strage la giornata di commemorazione al PAC : Milano ha ricordato la sera in cui fu colpita al cuore, il 27 luglio 1993, quando un’autobomba in via Palestro

Milano - Strage di via Palestro : 25 anni fa l’autobomba che uccise 5 persone. Il sindaco Sala : “Inaccettabile che ancora non ci sia piena luce” : Alle 23.15 del 27 luglio del 1993 un boato scosse Milano. In via Palestro un’autobomba esplose nei pressi del Padiglione d’Arte Contemporanea, uccidendo cinque persone. “Sono passati 25 anni, ma la memoria è ancora molto viva” ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante la cerimonia di commemorazione delle vittime della strage. A quell’epoca più arrogante che mai, Cosa Nostra lanciò in una sola notte il suo monito allo ...

Milano - 25 anni dalla Strage di via Palestro : letture - musiche e testimonianze per non dimenticare : La deposizione delle corone, l'inaugurazione della mostra 'La mafia uccide solo d'estate' e gli interventi guidati: il programma della giornata al Pac