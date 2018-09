optimaitalia

: Sta girando una mail con ricatto per 300 #bitcoin: quanto in euro e di cosa si tratta? - OptiMagazine : Sta girando una mail con ricatto per 300 #bitcoin: quanto in euro e di cosa si tratta? - valex_cinePhile : RT @PremiDavid: #LucaGuadagnino sta girando un docufilm sulla vita di #SalvatoreFerragamo, il calzolaio fiorentino emigrato dall'Irpinia ne… - PremiDavid : #LucaGuadagnino sta girando un docufilm sulla vita di #SalvatoreFerragamo, il calzolaio fiorentino emigrato dall'Ir… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) In questi giorni è in circolazione unaconper estorcere 300. Pare che ad essere colpite siano soprattutto le caselle di posta elettronica aziendali, con un lungo testo che per una volta viene elaborato in italiano corretto. In sostanza, si afferma di aver hackerato l'account della vittima, richiedendo il pagamento della suddetta somma (superiore al milione di), dopo aver scoperto che lo stesso utente abbia visualizzato un filmato per adulti. Questo, dunque, il riscatto affinché non vengano divulgate tali informazioni.Come stanno le cose? Vi sentite colpevoli e state pensando di pagare il "riscatto" eventualmente inferiore ai 300? No, non sono riusciti ad entrare nel tuo account. Queste persone hanno una lista con diversi indirizzi e, solitamente puoi comprare quelle, non "l'entrata nell'account", e quindi scrivono lo stesso testo diviso per ...