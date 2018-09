Spotify | ora si possono scaricare ben 10mila canzoni per sentirle offline

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 settembre 2018) Novità in vista per gli utenti di, il noto servizio di musica in streaming. L’azienda svedese ha infatti deciso di rivedere, per gli utenti Premium, il precedente limite di brani scaricabili per l’ascoltoportandolo da 3.300 a 10.000 tracce. In pratica si parla della possibilità di usare il servizio quando non si è connetti a Internet via Wi-Fi, rete mobile o connessione residenziale. Inoltre ora è possibile effettuare questa stessa operazione su un massimo di cinque diversi dispositivi abbinati al proprio abbonamento, mentre prima il limite era fissato a tre. Insomma a parità di prezzo il servizio è più allettante. In passato diversi utenti si erano lamentati dei limiti, spesso definiti come un fastidioso bug. Forse anche per questoha rivisto la limitazione verso l’alto, offrendo così maggiore flessibilità e comodità – e così facendo il ...