leggioggi

: Spesometro 2018: scadenze e sanzioni per correzioni e omissioni... - LeggiOggi_it : Spesometro 2018: scadenze e sanzioni per correzioni e omissioni... - GuidaFiscoit : Quali sono le #scadendefiscali #settembre 2018 da ricordare? #spesometro #liquidazioniIVA #INTRA - infoiteconomia : Spesometro 2018: elenco operazioni escluse -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Con riferimento al prossimo adempimento della comunicazione relativa allo, il “Decreto Dignità” come ormai noto, ha previsto una proroga della suddetta scadenza solo relativamente al terzo trimestrein scadenza il 30 novembre. La prossima data utile di invio dellosarà quella per chi opterà per l’invio semestrale previsto per il prossimo primo ottobre, oppure per coloro che invieranno i dati relativi al secondo trimestreanche in scadenza al primo ottobre (quest’anno il 30 settembre cade di domenica). L’invio del terzo trimestreviene invece spostato dal D.L. 87/al 28 febbraio 2019, facendolo coincidere con la scadenza dell’invio dei dati relativi al quarto trimestre. Leggi anche “: scadenza 2° trimestre al 1° ottobre e terzo a febbraio” Si può facilmente notare che effettivamente non cambierà molto ...