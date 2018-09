Spazio | sentinelle spaziali scoprono la fuga dell’iceberg gigante

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018) I satelliti Sentinella dell’Agenzia spaziale europea (Esa) hanno ‘scoperto’ ladell’icebergA68, che pochi giorni fa in Antartide ha cominciato a prendere il largo verso il mare di Weddell, dopo essersi staccato dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C nel luglio 2017. A mostrare il suo spostamento – spiegano – è un’animazione elaborata dal glaciologo Adrian Luckman, dell’università britannica di Swansea, sulla base dei dati raccolti da Copernicus, il programma di osservazione satellitare della Terra promosso dalla Commissione europea in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (Esa). Fin dal momento del suo distacco, il super iceberg A68 ha destato grande interesse per le sue eccezionali dimensioni: paragonabili a quelle del Lazio, lo hanno reso celebre come uno degli iceberg più grandi mai visti. Divenuto un ...