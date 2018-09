Spazio | missione LISA Pathfinder | scienziati | ingegneri e studenti riuniti a Trento

Spazio - missione Rosetta : comete attive grazie al deperimento di massa : Uno studio del Planetary Science Institute afferma che il deperimento di massa delle comete, ovvero la serie di frane periodiche che interessano la loro superficie, può contribuire a mantenerle attive per lungo tempo. La scoperta – riporta Global Science – è stata possibile grazie ai dati raccolti dalla sonda Esa Rosetta che ha analizzato la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko durante la sua lunga missione. Nel dettaglio, lo studio si ...

Missione NASA Dawn senza combustibile - resterà nello Spazio : Ha messo a segno importanti scoperte nell'ambito della scienza planetaria, e inviato a Terra immagini mozzafiato . La Missione di Dawn è stata estesa più volte, ma ora bisogna rinunciare a questa ...

Commissione Trasporti - in esame istituzione Spazio ferroviario unico europeo : Teleborsa, - All'esame di Commissione Trasporti, Politiche Ue e Bilancio della Camera , lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2016/2370, frutto di modifiche, che ...

Spazio - India : nuovi dettagli sulla missione con equipaggio - costerà oltre un miliardo di euro : In riferimento alla missione spaziale con equipaggio annunciata dall’agenzia nazionale per la ricerca spaziale, il presidente dell’ISRO (Indian Space Research Organisation) ha fornito qualche nuovo dettaglio: dovrebbe svolgersi 6 mesi prima del 75° anniversario dell’Indipendenza del Paese, durare tra i 5 e i 7 giorni e coinvolgere 3 astronauti. Per il lancio verrà utilizzato il veicolo GSLV Mk-III e l’orbita sarà ...

Spazio - a bordo missione Cheops 2700 disegni di bambini europei : Roma, 28 ago., askanews, - Voleranno a bordo della missione Cheops, CHaracterizing ExOPlanets Satellite, dell'Agenzia spaziale europea accompagnando il telescopio nel suo viaggio alla scoperta di ...

Spazio - missione Rosetta : un nuovo modello per la cometa 67P grazie al progetto Miard : I dati raccolti dalla sonda Rosetta durante la sua memorabile missione hanno contribuito alla creazione di un nuovo modello che aiuterà gli scienziati a conoscere meglio la storia di questo straordinario oggetto celeste. Il team di Miard, (Multi-instrument Analysis of Rosetta Data) diretto da Nicolas Thomas dell’Università di Berna, un progetto di ricerca internazionale della durata di 30 mesi, ha combinato i dati raccolti da diversi strumenti ...

Missione Aeolus pronta al lancio : studierà i venti dallo Spazio per previsioni meteo più precise : La Missione Aeolus dell’ESA, che utilizzerà una rivoluzionaria tecnologia laser per misurare i venti intorno al pianeta, è pronta per il lancio il 21 agosto dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Questa pioneristica Missione utilizza una potente tecnologia laser che sonda i 30 km più bassi della nostra atmosfera per produrre profili verticali del vento ed informazioni sugli aerosol e sulle nuvole – un approccio totalmente ...

Spazio - missione New Horizons : telescopi puntati su Ultima Thule : Una squadra di circa 50 ricercatori si prepara a seguire minuziosamente i movimenti dell’oggetto della Fascia di Kuiper che sarà il prossimo obiettivo della missione New Horizons della Nasa. 2014 Mu69, recentemente ribattezzato ‘Ultima Thule’, darà luogo ad un’occultazione stellare il 4 agosto 2018 e la comunità scientifica conta su questo passaggio, che temporaneamente ostacolerà la luce di una stella, per poter trarre ...

Spazio - countdown per BepiColombo : la missione europea partirà alla volta di Mercurio il 19 ottobre : È iniziato il countdown per BepiColombo, prima impresa europea di esplorazione di uno dei pianeti più estremi del Sistema solare: Mercurio. Secondo quanto annunciato dall’Agenzia spaziale europea e da Arianaspace, la missione congiunta Esa-Jaxa partirà dallo Spazioporto di Kourou, in Guyana Francese, il 19 ottobre 2018, alle 03:34 ora italiana, per mezzo del lanciatore Ariane 5. La data annunciata – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana ...

Spazio - Missione ExoMars : lanciato concorso per dare un nome al rover che partirà alla volta di Marte nel 2020 : Cercasi nome per il rover di ExoMars 2020. L’astronauta Esa Tim Peake ha annunciato che l’agenzia spaziale inglese ha indetto un concorso per dare un nome al rover che partirà alla volta di Marte nel 2020. L’annuncio è stato dato quest’oggi presso il Salone Aerospaziale di Farnborough che si sta svolgendo in questi giorni nel Regno Unito. “Marte è una destinazione affascinante e il rover di ExoMars è un parte fondamentale del ...

Spazio : la NASA seguirà dal Senegal la fase finale della missione New Horizons : Il mese prossimo decine di scienziati della NASA si recheranno in Senegal per osservare la fase finale della missione spaziale New Horizons: dopo avere osservato da vicino Plutone, la sonda dell’agenzia spaziale statunitense si è spinta oltre, dirigendosi verso un oggetto noto come MU69. Dal Senegal il team potrà sfruttare un’occultazione stellare (avviene quando un oggetto è allineato direttamente con una stella lontana) che ...

Snoopy torna nello Spazio : i Peanuts in missione per la NASA : La collaborazione contribuirà a coinvolgere gli studenti nelle attività di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, promuovendo le future missioni esplorative nello Spazio profondo della NASA. L'...

Spazio - Israele : prima missione privata sulla Luna a febbraio 2019 : Il quotidiano “Haaretz” ha reso noto che la prima missione di Israele sulla Luna partirà il 13 febbraio 2019 con il lancio a dicembre di una navicella che impiegherà circa due mesi per raggiungere il satellite. L’iniziativa di SpaceIL partecipa al concorso Google Lunar XC Prize per far sbarcare sulla Luna il primo veicolo spaziale senza equipaggio finanziato da privati. La competizione si è ufficialmente conclusa lo scorso ...