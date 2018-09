Spal | manca solo l’ok della Figc per il Mazza | esordio contro l’Atalanta

L'Inter al primo giro di boa : Perisic la certezza - Nainggolan il leader. Ma a Spal letti manca ancora Icardi : Dopo le prime tre giornate, arrivati alla sosta per le Nazionali, ecco cosa va e cosa non va tra i nerazzurri

Inter-Torino - Spal letti : “quando manca la reazione è preoccupante…” : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro il Torino, solo un pareggio, ecco le parole di Spalletti ai microfoni di Sky: “Diventa difficile andare a dire il motivo di una palla buttata da 40 metri: si scatta in ritardo, non si legge bene e sembra che si rimanga sorpresi da questa palla giocata lunga. Calo? Dopo il gol. Dopo aver preso un gol difficile da spiegare è chiaro che nella testa inizino quelle ...

Inter - Spal letti : “Sono mancate certezze. Cambi? Vedremo. Su Nainggolan dico che…” : Spalletti - Non usa giri di parole mister Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida tra Inter e Torino. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato i problemi maturati nell’esordio contro il Sassuolo e ha fatto il punto della situazione anche sulle scelte tattiche e infortuni. Sono mancate le certezze della passata stagione “Mi è […] L'articolo Inter , Spalletti : “Sono mancate certezze. Cambi? ...

Inter - Spalletti : “ci mancano ancora due pedine” : “Ci mancano ancora due pedine”. L’ottimo mercato fatto finora dall’Inter non basta, per il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti servono almeno altri due giocatori. E’ su questo che continua ad insistere l’allenatore toscano, che aspetta i nuovi rinforzi senza nascondere il nervosismo per la situazione di stallo. “I rinforzi ci sono – ha spiegato lo stesso Spalletti dopo la gara con il Chelsea ...