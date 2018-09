Spal-Atalanta | ecco dove si disputerà la gara di campionato

Spal - manca solo l’ok della Figc per il Mazza : esordio contro l’Atalanta : È arrivato il via libera della Commissione Provinciale per lo stadio della Spal, dopo i lavori estivi di ristrutturazione. L'articolo Spal, manca solo l’ok della Figc per il Mazza: esordio contro l’Atalanta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta-Cagliari 0-1 - Chievo-Empoli 0-0 - Sassuolo-Genoa 5-3 - Torino Spal 0-0 La Diretta : Queste le altre gare della terza giornata in programma alla 20.30 Atalanta-Cagliari: La Diretta Chievo-Empoli: La Diretta Sassuolo-Genoa: La Diretta Torino-Spal: La Diretta

Atalanta-Cagliari - Chievo-Empoli - Sassuolo-Genoa - Torino Spal - dalle 20.30 La Diretta : Queste le altre gare della terza giornata in programma alla 20.30 Atalanta-Cagliari: La Diretta Chievo-Empoli: La Diretta Sassuolo-Genoa: La Diretta Torino-Spal: La Diretta

Amichevoli - successo di Atalanta - Spal - Bologna - Parma e Sassuolo - pareggio dell'Empoli - : Questa la cronaca: Atalanta-Hertha BSC 3-2 Marcatori: 26′ p.t. Rekik , H, . 30′ pt Barrow , A, , 33′ pt Mancini , A, , 1′ s.t. Dilrosun , H, , 11′ s.t. Ili i su rigore , ...

Spal - ufficiale l'arrivo dall'Atalanta di Petagna : contratto di cinque anni : Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo attaccante della Spal. Il centravanti lascia l'Atalanta dopo due campionati, 63 partite e nove reti complessive, e firma un quinquennale con i biancazzurri da 1,...

Spal : arriva un giovane dall'Atalanta : Colpo per la Spal, che ha preso il giovane Salvi , difensore classe '99 dall'Atalanta. Per la difesa occhi su Bonifazi , Torino, e Simic , Sampdoria,. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , per la mediana si tratta Maggiore , Spezia, con Finotto nell'affare,.

Spal - ufficiale arrivo Petagna dall’Atalanta : La Spal ha ufficializzato l’acquisito in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dall‘Atalanta dell’attaccante Andrea Petagna. Nato a Trieste nel 1995, Petagna è cresciuto nel vivaio del Milan, dove ha esordito in Serie A, passando nel 2013 alla Sampdoria. Nelle successive due stagione, ha giocato in Serie B con Latina, Vicenza e Ascoli, trasferendosi nel 2016 all’Atalanta dove ha collezionato 75 ...

Petagna dall'Atalanta alla Spal : ANSA, - ROMA, 19 LUG - Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo attaccante della Spal. Il centravanti lascia l'Atalanta dopo due campionati, 63 partite e nove reti complessive, e firma un quinquennale ...

Spal - ufficiale l’arrivo di Petagna dall’Atalanta : i dettagli : Il centravanti Andrea Petagna passa dall’Atalanta alla Spal, l’accordo tra le due società è stato ufficializzato oggi La Spal ha ufficializzato l’acquisito in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dall’Atalanta dell’attaccante Andrea Petagna. Nato a Trieste nel 1995, Petagna è cresciuto nel vivaio del Milan, dove ha esordito in Serie A, passando nel 2013 alla Sampdoria. Nelle successive due ...

Calciomercato - colpo Spal : preso Petagna dall'Atalanta : colpo della Spal: preso Andrea Petagna. L'attaccante classe 1995 ha lasciato il ritiro dell'Atalanta: dalla prossima stagione giocherà a Ferrara. Scambio di documenti ultimato tra le due società, con ...

Atalanta - Petagna dice addio alla Dea : è fatta con la Spal : Petagna- Accordo totale tra Atalanta e SPAL per il passaggio di Andrea Petagna in maglia biancoceleste. Un accordo maturato e concretizzato nel giro di poche settimane. Petagna si trasferirà alla SPAL sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Un affare che va ad incastrarsi in concomitanza con l’addio di Borriello al club ferrarese. Per […] L'articolo Atalanta, Petagna dice addio alla Dea: è fatta con la SPAL proviene da Serie ...