Spagna | sì del Parlamento alla rimozione dei resti di Francisco Franco

World Group della Coppa Davis - in campo Francia-Spagna e Croazia-Usa : In quella che è l'ultima edizione con la formula 'classica' i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all'ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael ...

Vuelta di Spagna - Nibali - Pellizotti e De Marchi infiammano la 17ª tappa con una maxi fuga sulle strade dei Paesi Baschi : sul Balcon de Bizkaia le prove generali del Mondiale [LIVE] : Vuelta di Spagna, Nibali sta meglio e tenta il colpaccio nella 17ª tappa con una maxi fuga insieme ai compagni della Nazionale Pellizotti e De Marchi: la corsa in diretta Si sta correndo in queste ore la 17ª tappa della Vuelta di Spagna, con l’arrivo in salita sul Balcon de Bizkaia, nei Paesi Baschi: dopo una prima ora di corsa a velocità folle, all’attacco c’è una super-fuga che è stata portata via da un attivissimo ...

Nations League - la Spagna batte i vicecampioni del mondo della Croazia 6-0 : Le furie rosse hanno letteralmente travolto senza pietà, sia nei gol che nel gioco, i vice campioni del mondo. È lo stesso Luka Modric a confermare, nel post partita, le difficoltà riscontrate: '...

Nations League : Croazia annichilita dalla Spagna - ma Dalic ha delle attenuanti : La Croazia ha rappresentato una delle pagine più belle dell’ultimo Mondiale in Russia, riuscendo a passare da poco più di una squadra di talento ma discontinua a vera e propria realtà. Il percorso della Nazionale balcanica, seppur costellato da numerosi pareggi, ha portato Modric e compagni fino alla finale di Mosca contro la Francia in cui la stanchezza accumulata nei turni precedenti e il maggiore talento dei francesi ha avuto la ...

Video/ Spagna Croazia (6-0) : highlights e gol della partita (Uefa Nations League) : Video Spagna Croazia (risultato finale 6-0): highlights e gol della partita, valida per la Uefa Nations League. Grande successo della formazione di Luis Enrique. (Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 09:36:00 GMT)

La nuova Spagna passeggia sulla Croazia : 6-0 ai vicecampioni del mondo : Sbancato Wembley sabato scorso, la Spagna di Luis Enrique spazza via con un imbarazzante 6-0 i vicecampioni del mondo della Croazia nel secondo turno della Nations League, e rialza definitivamente la testa dopo un Mondiale in sordina. A Elche, le Furie Rosse subiscono un po' il gioco avversario in avvio, ma poi ...

Nations League calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Dominio della Spagna - Belgio corsaro : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

Spagna- Croazia - Nations League : Furie Rosse contro i vicecampioni del mondo oggi 11 settembre 2018 : Spagna-Croazia: la partita di oggi 11 settembre 2018 Esordio per i vicecampioni del mondo a Russia18 in questa nuova competizione internazionale contro gli spagnoli usciti vincenti dallo scontro a ...

METEO sconquassato dal SUPER URAGANO e dalle bufere della Spagna : La scienza moderna riesce ad intercettare le sue variazioni, le imprime in mappe esplicative per farne una sintesi. Le previsioni METEO dei tempi moderni sono efficienti, efficaci, hanno alta ...

Spagna - Ciudadanos apre all'utero in affitto : le proteste delle Femen : In Spagna Ciudadanos chiede di legalizzare l'affitto degli uteri perché sarebbe 'un passo avanti come l'aborto e il matrimonio gay'. Lo ha dichiarato Alberto Rivera Diaz, presidente di Ciudadanos-...

Spagna-Francia - guerra del deficit In Germania la "grana" pensioni : Legge di Bilancio non solo in Italia: al via la stagione delle manovre finanziarie in Eurolandia. Ecco gli obiettivi dei principali partner dell'Eurozona Segui su affaritaliani.it