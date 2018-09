Spagna | i resti di Franco saranno rimossi dal mausoleo della Valle dei Caduti

Spagna : Parlamento dice sì a rimozione resti Franco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spagna - sì del Parlamento alla rimozione dei resti di Francisco Franco - : Approvato in seduta plenaria il decreto del governo Sanchez dello scorso agosto che prevede l'esumazione e lo spostamento delle spoglie del dittatore dal mausoleo della Valle dei Caduti. Favorevoli ...

Spagna : sì Camere rimozione resti Franco : ANSA, - ROMA, 13 SET - Il Parlamento spagnolo ha approvato con 172 sì, due no e 164 astenuti, i popolari e i centristi di Ciudadanos, il decreto presentato dal governo di Pedro Sanchez che dispone la ...

Spagna - governo : “resti Francisco Franco via da Valle dei Caduti”/ Ultime notizie : decreto su riesumazione : Il governo spagnolo ha approvato il decreto con il quale dà il via libera alla riesumazione del dittatore Francisco Franco: suoi resti via dalla Valle dei Caduti.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:39:00 GMT)

Spagna - decreto per esumare resti Franco : 18.30 Il governo spagnolo ha approvato un decreto che avvia l'iter per l'esumazione del corpo del dittatore Francisco Franco dal mausoleo della Valle dei caduti, alle porte di Madrid. Lo ha annunciato la vicepremier del governo socialista, Carmen Calvo. Il decreto deve essere ratificato dal Parlamento. "Consentirà la riesumazione dei resti del dittatore dal luogo dove sono sepolte le vittime della guerra civile spagnola", dice Calvo. "La ...

Spagna : governo fa rimuovere resti Francisco Franco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spagna - i resti di Franco saranno rimossi da memoriale Guerra civile - : Madrid approva decreto legislativo che dà via libera alla riesumazione e rimozione del corpo del dittatore dalla Valle dei Caduti. Il testo dovrà essere approvato dal Parlamento. Vicepremier: "Il ...

Spagna - auto travolge pedoni a Saragozza : tre feriti - due arresti - : La polizia spagnola ha fermato un uomo e una donna fuggiti da una vettura che questa mattina ha investito un gruppo di persone su un marciapiede della città iberica. Secondo quanto riportato da media ...

Spagna : Saragozza; auto su pedoni - 3 feriti - 2 arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fisco Spagna restituisce 2 mln a Ronaldo : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Buone notizie da Madrid per Cristiano Rolando. L'amministrazione fiscale spagnola, che aveva imposto al nei acquisto della Juventus di pagare 18,8 milioni di euro per evasione ...

Andrè Silva via dal Milan? Le voci dalla Spagna : “andrà in prestito al Siviglia” : Andrè Silva potrebbe andare via dal Milan, dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain il calciatore potrebbe volare in Spagna per giocare tra le fila del Siviglia Andrè Silvia potrebbe dire addio al Milan. Dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain in rossonero il reparto d’attacco della squadra di Gattuso sembra troppo affollato. Si muovono perciò le pedine delle cessioni per il Milan, tra cui spunta quella del portoghese. Secondo il ...

I resti dei leader nazisti sepolti in Spagna saranno mandati in Bosnia? - : Il governo spagnolo vuole trasferire i resti del dittatore Francisco Franco nella sua città natale. Ora però vuole fare lo stesso con i leader nazisti balcanici rifugiatisi in Spagna dopo la sconfitta ...