S&P | con uragano Florence possibili perdite per 8-20 mld Usd

Eni - S&P rialza rating ad A- da BBB+ : 'più forte di concorrenti' : Roma, 30 ago., askanews, - S&P Global ratings ha migliorato il suo rating di emittente a lungo termine di Eni ad 'A-' da 'BBB +'. L'outlook è stabile. Migliorato anche il rating del Debito non ...

Con la compagnia ArtS&Crafts il sabato del Porto della Maremma è tutto per le famiglie : Un concerto che introduce i bambini all'ascolto della parola cantata e suonata ed offre ai grandi significativi spunti di riflessione sul mondo dei più piccoli. Uno spettacolo delicato e profondo in ...

Trump litiga con la Fed ma Wall Street vola : S&P al record storico : La Fed è convinta che l'economia sia sufficientemente forte per reggere l'onda d'urto di un poker di rialzi, anche se la guerra dei dazi, soprattutto tra Usa e Cina, rappresenta un'incognita sull'...

Cattolica - S&P conferma rating a BBB. Outlook stabile : Teleborsa, - Standard & Poor's ha confermato il rating di Cattolica a BBB e l'Outlook stabile. Lo stand-alone credit profile , SACP, di Cattolica è confermato a bbb+, più elevato di un notch rispetto ...

Sicilia : S&P conferma rating con prospettive positive : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - S&P Global conferma il rating della Sicilia a 'BBB-' e plaude ai "passi avanti" e ai miglioramenti nei conti della regione italiana. "L'outlook resta positivo: riflette le nostre aspettative sul fatto che la regione continuerà a mantenere un'adeguata prestazione di bila

Fca in Borsa - i titoli della Galassia in recupero/ A Piazza Affari conta anche il giudizio di S&P : Fca in Borsa, i titoli della Galassia Agnelli, come Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial, tentano il recupero a Piazza Affari. Il giudizio di Standard & Poor's(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Azioni europee e Wall Street : target Euro Stoxx e S&P 500 secondo UBS : Draghi non ha invece dato indicAzioni in merito alla possibile conclusione della politica di tassi d'interesse negativi fino ad oggi seguita. L'indebolimento dell'Euro ha rappresentato un fattore di ...

Saipem - S&P conferma rating : Teleborsa, - L'agenzia di rating S&P Global ratings ha confermato il rating di Saipem a livello "BB+", con outlook negativo, per il "long term corporate credit rating" e per le "senior unsecured ...