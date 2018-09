: Siria, forze curde: “Catturato jihadista dell’Isis di cittadinanza italiana” - fattoquotidiano : Siria, forze curde: “Catturato jihadista dell’Isis di cittadinanza italiana” - RaiNews : Miliziani curdi nel nord della Siria hanno catturato un jihadista dell'Isis, Semir Bogana, identificato come un mer… - Adnkronos : Siria, forze curde: 'Catturato combattente italiano dell'Isis' -

Le forze curde alleate degli Usa (Ypg) che controllano i territori nel nord dellaaffermano di avereundell'Isis cittadino, con incarichi di responsabilità come coordinatore di foreign fighter dello Stato islamico. Per le Ypg il prigioniero "era responsabile per i trasferimenti di armi fornite dal governo turco all'Isis. L'arresto sarebbe avvenuto in 27 agosto scorso ma, oltre alle affermazioni dell'Ypg, non ci sono conferme da parte delle autorità italiane.(Di giovedì 13 settembre 2018)