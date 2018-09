Si è dimesso il presidente della Consob Mario Nava

Consob - presidente Mario Nava si è dimesso / Ultime notizie : l'attacco di Lega e M5S per incompatibilità : Consob , presidente Mario Nava si dimette: Lega e M5S lo avevano attaccato per incompatibilità tra distacco dagli uffici della Commissione europea e guida Autorithy. Le Ultime notizie (Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:43:00 GMT)

Calderoli "Ho rischiato di morire per una zanzara"/ Encefalite virale : il vicepresidente del Senato dimesso : Roberto Calderoli, paura per il vicepresidente del Senato: ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per Encefalite virale provocata da una puntura di zanzara. Il racconto choc.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 23:30:00 GMT)