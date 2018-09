Sette punti su l’Italia di Mancini Tante croci e poche delizie

lanotiziasportiva

(Di giovedì 13 settembre 2018) No, la prima tornata di Uefa Nations League non è andata proprio come speravamo. Con un pari stiracchiato ed un ko non proprio demeritato,di(capace fin qui di battere solo l’Arabia Saudita in amichevole) rischia la retrocessione in Serie B. Che cosa brutta.Ma..perché? Perché (giuro, non voglio citare Mourinho) così tanta sciattezza nel palleggio? Perché un incisività in attacco pari a quella di una dentiera gommosa? (impossibile che non le abbiate mangiate, su). Queste!Vediamo di tirare fuori(o megliodi pressione, come quelli della scuola di Hokuto) chiave per descrivere questo inizio stentoreo di ‘rinascita’ azzurra.Il Modulo. Nessuno si sarebbe aspettato il passaggio al 4-4-2 dopo aver sempre predicato il 4-3-3. Sacrificando Chiesa, che ti aveva raddrizzato la gara d’esordio, e costringendo Jorginho a giocare a due in mezzo. Infatti ...