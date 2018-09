Serie A Torino | ancora fuori Ansaldi | Aina e Lyanco

Serie A - Soriano : «Nazionale? Verrà se farò bene col Torino» : TORINO - "La Nazionale è sicuramente un obiettivo, ma viene dopo, sarà una conseguenza del mio campionato" . Roberto Soriano , scelto come testimonial da Torino e Suzuki per la presentazione della ...

Mercato Serie A - Torino a un passo da Cedrick Bowen : ROMA - In attesa di capire quando David Okeke potrà finalmente risolvere i problemi che lo hanno costretto a stare ai box sin dalla scorsa stagione, la Fiat Torino si è mossa ancora sul Mercato ed è ...

Serie A Torino - programma di riabilitazione per Lyanco : Torino - Seduta pomeridiana di allenamento per il Torino . Il tecnico granata Mazzarri ha diretto una sessione equamente suddivisa tra lavoro atletico e tattico. Per quanto riguarda il quadro dei ...

Serie A Torino - Aina : noie muscolari. Niente nazionale : Torino - Niente nazionale per Ola Aina . Il difensore nigeriano, in prestito dal Chelsea , era uscito anzitempo nella partita contro la Spal . Sottoposto a esami strumentali dallo staff medico del ...

Serie A - è il momento dei primi bilanci : i top ed i flop - Genoa e Bologna nei guai mentre Parma - Samp e Torino possono sorridere : Sono andate in scena le prime 10 giornate del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. L’unica squadra a punteggio pieno è la Juventus di Massimiliano Allegri, tre vittorie consecutive per i bianconeri, alle spalle la sorpresa Sassuolo che adesso si prepara per il big match proprio contro la Juventus dopo la sosta. Brutta sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la ...

Video/ Torino Spal (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata) : Video Torino Spal (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico Grande Torino, valida per la terza giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:06:00 GMT)

Serie A - Torino-Spal 1-0 : ci pensa N'Koulou : Una rete del difensore nella ripresa regala la prima gioia ai granata dopo la sospensione del match per il maltempo

Serie A - Torino-Spal 1-0 : decisivo Nkoulou - esordio per Zaza : Torino-Spal in due atti, ma alla fine è festa granata, grazie al gol di Nkoulou al 7' della ripresa. Una serata complicata: partita sospesa infatti per 58 minuti al 18' del primo tempo per il violento ...

Torino-Spal 1-0 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Torino-Spal, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata : Napoli sotto a Marassi - tutto fermo a Torino! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite. Domenica 2 settembre si chiude il programma della terza giornata: in campo Napoli, Fiorentina e Lazio(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:11:00 GMT)

Serie A 2^ giornata, big match Inter-Torino: In 60mila a San Siro per i tre punti. I due anticipi della 2^ giornata

Serie A Torino - Cairo : «Seguivamo Meité e Ola Aina da tempo» : Torino - Urbano Cairo , presidente del Torino , è intervenuto al programma Deejay Football Club su Radio Deejay: " Niang e Ljajic ? Mazzarri li avrebbe tenuti anche volentieri, ma avendo a ...

Ginnastica Ritmica – Serie A : Cascella Mobili sponsor dell’Eurogymnica Torino : “Cascella Mobili” sale in pedana al fianco dell’Eurogymnica Torino: nuovo main sponsor della stagione 2018-2019 L’Eurogymnica Torino, storica società di Ginnastica Ritmica torinese, mercoledì 26 settembre, al PalaMoncrivello di Torino, festeggerà insieme a tanti ospiti e alle sue atlete l’inizio della nuova stagione agonistica, che vedrà le migliori ginnaste torinesi gareggiare – anche quest’anno – nel campionato ...

Probabili formazioni Serie A / Moduli - mosse e scelte : Niang e Ljajic - addio al Torino (3^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nella terza giornata del primo campionato italiano, 1-2 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:59:00 GMT)